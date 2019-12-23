شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 10.7 مليون سهم بقيمة 30.2 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 1264 صفقة، وارتفع 8 أسهم، وانخفض 17 سهما ، واستقرت 10 أسهم.
وتراجع 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.02%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.33%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%.
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