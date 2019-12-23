شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان ترتفع بفضل قطاع الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية قليلا اليوم الاثنين، بدعم لقطاع الرعاية الصحية من موافقة مبكرة على عقار لعلاج السرطان وتحسن توقعات الأرباح قبل عطلة عيد الميلاد والعام الجديد. وصعدت الأسهم في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بفضل آمال زيادة الإنفاق خلال موسم التسوق في نهاية العام. وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.02 بالمئة إلى 23821.11 نقطة. وزاد المؤشر 19 بالمئة منذ بداية العام. وواصل قطاع الرعاية الصحية مكاسبه الأخيرة بعد أن أقرت إدارة الغذاء والدواء عقارا من إنتاج دايتشي سانكيو وأسترا زينيكا لمعالجة نوع متقدم من سرطان الثدى قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر. Advertisements وصعد 69 سهما على نيكي مقابل هبوط 153 اليوم. وكان أكبر رابح سهم دايتشي سانكيو وزاد 2.84 بالمئة يليه أيون كو وصعد 2.77 وشركة خدمات الإنترنت زد هولدينجز كورب بمكاسب 2.76 بالمئة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمئة إلى 1729.42 نقطة.

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