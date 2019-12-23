شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليار جنيه صادرات مصر لقائمة أكبر 5 دول فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نشرة التجارة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم 5 دول صدرت إليها مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، وهي الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند وتونس.

ورصدت النشرة وصول إجمالي الصادرات المصرية إلى أكبر 5 دول في شهر سبتمبر الماضي لنحو 11 مليار و540 مليون جنيه "721 مليون و294 ألف دولار" – متوسط سعر الدولار 16 جنيه -، مقابل 8 مليار و815 مليون جنيه "550 مليون و977 ألف دولار" خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت 2 مليار و725 مليون جنيه "170 مليون و317 ألف دولار".

الولايات المتحدة الأمريكية

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الدول المستقبلة للصادرات المصرية في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إليها نحو 2 مليار و736 مليون جنيه "171 مليون و36 ألف دولار"، موزعة بين صادرات الملابس وكانت صادراتها نحو 47 مليون و401 ألف دولار بزيادة 8 ملايين و822 ألف دولار عن نفس الشهر من العام السابق، يليها وقود وزيوت معدنية، وسجاد وأغطية وملح وكبريت.

دولة الإمارات

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استقبلت السوق الإماراتية صادرات مصرية إجمالية بلغت نحو 2 مليار و441 مليون جنيه "152 مليون و602 ألف دولار"، بزيادة بلغت مليار و465 مليون جنيه "91 مليون و598 ألف دولار" عن نفس الشهر من العام الماضي، وكانت صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى في صدارة المنتجات المصدرة خلال سبتمبر الماضي، وبلغت قيمتها مليار و629 مليون جنيه "101 مليون و832 ألف دولار"، بزيادة بلغت مليار و544 مليون جنيه "96 مليون و539 ألف دولار" عن نفس الشهر من العام الماضي، يليها صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، وخضر ونباتات وزيوت عطرية ومحضرات تجميل وأثاث ومنشآت جاهزة الصنع.

المملكة العربية السعودية

سجلت الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية نحو 2 مليار و156 مليون جنيه "134 مليون و750 ألف دولار"، بزيادة 156 مليون جنيه "9 ملايين و810 ألف دولار" عن نفس الشهر من العام الماضي، وكانت أبرز الصادرات المصرية إليها الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، وبلغت الصادرات المصرية إليها 338 مليون جنيه "21 مليون و178 ألف دولار"، يليها وقود وزيوت معدنية وخضر ونباتات وحديد وصلب "فولاذ"، منتجات الصيدلة.

الهند وتونس

بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى الهند نحو 2 مليار و136 مليون جنيه "133 مليون و557 ألف دولار"، وكانت عبارة عن وقود وزيوت معدنية ولدائن ومصنوعاتها، وملح وكبريت وأحجار وأسمنت، بالإضافة إلى الحبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وجلود ما عدا جلود الفراء، أما بالنسبة لتونس فقد بلغ إجمالي الصادرات المصرية إليها 2 مليار و69 مليون جنيه "129 مليون و349 ألف دولار"، بزيادة مليار 231 مليون جنيه "76 مليون و982 ألف دولار"، وكانت أهم الصادرات المصرية وقود وزيوت معدنية وقطن وصابون ومحضرات غسيل وشموع صناعية، إلى جانب زيوت عطرية ومحضرات تجميل، وأخيرا لدائن ومصنوعاتها.