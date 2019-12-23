شكرا لقرائتكم خبر عن "جبل عمر" تفتتح فندق "دبل تري" بمشروعها بمكة المكرمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن الافتتاح الرسمي لفندق جبل عمر دبل تري بمشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الفندق يتكون من برجين، يحتوي كل برج على 29 طابق فندقي بإجمالي 448 غرفة و228 جناح، بالإضافة إلى قاعتين للاجتماعات و3 مطاعم ومركز لياقة.

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وبحسب البيان، من المتوقع أن يكون لتشغيل الفندق أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة.

وسجلت شركة جبل عمر للتطوير خسائر بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 80 مليون ريال مقارنة مع أرباح بقيمة 470 مليونا في الفترة نفسها من العام.

وعزت الشركة الخسائر إلى انخفاض الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية إضافة الى تضمين الربع المماثل من العام الماضي إيرادات بيع وحدات سكنية بالجملة لمرة واحدة. وانخفضت المبيعات الفصلية بنسبة 58% لتصل إلى 715 مليون ريال.