شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد التأشيرات الممنوحة للمستثمرين بالسعودية للضعف في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، إن عدد التأشيرات التي تم إصدارها خلال العام الجاري بلغ نحو 1.2 مليون، مقابل نحو 600 ألف تأشيرة، تم إصدارها خلال 2018.

وأكد أحمد الراجحي، أن هذه الزيادة الكبيرة تعكس أن هناك مستثمرين ورواد أعمال جددا دخلوا السوق السعودية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضح أن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص لحل إشكاليات تسرب المواطنين من سوق العمل، بسبب ضعف الدخل المناسب.

وبين أنه تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع القطاع الخاص لإيجاد 590 ألف وظيفة، تحقق منها هذا العام 175 ألف وظيفة تم توطينها.

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وأشار إلى أن إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ نحو 1.8 مليون شخص، الأمر الذي أسهم في تجاوز عدد العاملين في القطاع الحكومي، ويعود ذلك إلى جاذبية القطاع الخاص.

وذكر وزير العمل، أن هناك نحو 700 ألف وظيفة في الأنماط الجديدة، إلا أنها بحاجة إلى تنظيم، كالعمل الحر والعمل عن بعد.

ولفت إلى أنه تم تأسيس شركة حكومية للعمل الحر، وإنشاء منصة تتعلق بالقطاع، حيث تم إصدار 15 ألف رخصة العمل الحر لـ15 ألف شاب وفتاة.

وأكد أن الوزارة عن طريق هذه المنصة تستهدف رفع عدد الوظائف من 700 ألف إلى نحو 1.5 مليون وظيفة حتى 2030.

واجتذبت التأشيرة السياحية نحو 50 ألف زائر منذ إطلاقها في سبتمبر الماضي، ويأمل المسؤولون بثلاثة أضعاف هذا العدد تقريباً في تأشيرات السياحة للمساهمة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.