"تداول": توجهات شرائية للأجانب والخلجيين بالتعاملات الأسبوعية.. والسعوديين على النقيض

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات نشرها موقع السوق المالية السعودية أن تعاملات الأجانب والخليجيين اتجهت للشراء خلال الأسبوع الماضي فيما كانت تعاملات المواطنين على النقيض. وبحسب بيانات حديثة لـ"تداول"، فإن إجمالي شراء الأجانب بلغ 10.24 مليار ريال مقابل إجمالي بيع بـ 6.68 مليار ريال بمحصلة شراء بلغت 3.56 مليار ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين المؤهلين الأجانب نحو 9.78 مليار ريال مقابل إجمالي مبيعات بقيمة 6.18 ريال خلال الأسبوع الماضي بصافي شرائي بلغ نحو 3.6 مليار ريال. Advertisements وأشارت البيانات، إلى أن مشتريات المستثمرين الخليجيين بلغت 791.95 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة 610.39 مليون ريال بمحصلة شراء بلغت 1.04 مليار ريال. وبحسب البيانات فإن إجمالي مشتريات السعوديين بلغ 24.72 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 27.49 مليار ريال بمحصلة بيع بلغت 2.77 مليار ريال. وصعد مؤشر السوق السعودي بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة 0.46% تعادل 37.96 نقطة، ليغلق عند مستوى 8291.39 نقطة.

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