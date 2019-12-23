شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية توقع اتفاقية تتيح تسهيلات ائتمانية لمنسوبي "النقل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت وزارة الإسكان السعودية، مع وزارة النقل، اتفاقية تعاون، يتولى من خلالها برنامج "سكني" تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

ويأتي توقع الاتفاقية في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج ووزارة النقل لتقديم عروض خاصة لمنسوبي "النقل" تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.

وتتضمن الاتفاقية من تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية.

وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر وزارة النقل لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.

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يشار إلى أنه تم توقيع الاتفاقية بين وزير الإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، ووزير النقل صالح بن ناصر الجاسر بمقر وزارة الإسكان.

وواصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية منتصف الشهر الجاري تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح البرنامج في بيان على موقعه الإلكتروني أنه استمر في التسليم خلال شهر نوفمبر الماضي في 19 مشروعاً تتوزع في 9 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

يشار إلى أن وكيل وزارة الإسكان السعودية للتخطيط والدراسات، كشف في مطلع الشهر الماضي أن عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث بلغ أكثر من 248 ألف وحدة.

وأضاف علي بن عطية آل جابر، أنه بحسب مؤشرات بناء المساكن الصادر عن مركز الرصد الإسكاني حتى الربع الثالث، بلغ عدد الوحدات الجديدة المكتملة التي تم ضخها إلى السوق 250 ألف وحدة سكنية في الفترة ذاتها.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية قد أعلن مطلع الشهر قبل الماضي عن توقيع 5 عقود مع 4 شركات مقاولات متخصصة في أعمال البنية التحتية، وذلك على هامش ملتقى سكني الربعي الثالث لهذا العام 2019، لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدة مواقع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال، لتوفير 17,886 وحدة سكنية، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.