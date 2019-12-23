شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو للاستثمار تتوقع استمرار الزخم على أسهم مصارف الكويت بعد الترقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع نائب رئيس إدارة بحوث الاستثمار في كامكو للاستثمار، استمرار الزخم على سوق الكويت الأول وبالأخص على القطاع المصرفي مع انضمام السوق إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وأضاف رائد دياب أن ترقية السوق الكويتي حدث كبير والتدفقات كانت على السوق الأول وبالأخص القطاع المصرفي، والذي استحوذ على 80% من السيولة، بحسب قناة العربية.

وأشار إلى أن التوقعات إيجابية على المصارف وبالأخص الـ4 بنوك، إذ من المتوقع أن يستحوذ بنك الكويت الوطني "وطني" على حصة الأسد يليه بيت التمويل الكويتي "بيتك".

Advertisements

وتوقع حدوث تدفقات نقدية بقيمة 3.1 مليار دولار غير نشطة، وقيمة أكبر للتدفقات النشطة، على أن يستمر الزخم على الشركات التشغيلية.

وأعلنت مؤسسة MSCI يوم الأربعاء الماضي ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وكانت شركة الوطني للاستثمار التابعة لبنك الكويت الوطني قد توقعت أن يزيد وزن الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على 0.6% في حال إتمام الترقية ما سيجذب تدفقات غير نشطة قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.