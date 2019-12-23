شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتوقع عودة إنتاج النفط من المنطقة المشتركة مع السعودية قبل نهاية 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية والكويت بشأن عودة إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، قبل نهاية العام.

وقال الفاضل في تصريحات للصحفيين الأحد، على هامش اجتماع منظمة الأوابك: "نأمل أن يتم تسوية الأمور وأن تعود إلى طبيعتها بنهاية العام"، وفقا لـ"العربية".

ويصل إنتاج النفط من تلك المنطقة، التي جرى إغلاقها، لمدة أربع سنوات على الأقل نحو 500 ألف برميل يوميا.

واستئناف الإنتاج من الحقول المشتركة سيجري على مراحل بعد التوصل لاتفاق نهائي، وبلوغ طاقة الإنتاج الكاملة سيستغرق أشهرا.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن السعودية والكويت ستوقعان اتفاقا نهائيا يوم الثلاثاء في الكويت لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة.

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وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع بداية الشهر الجاري أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.