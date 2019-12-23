شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتوفير 6 آلاف فرصة توظيف وتدريب بمشروع نيوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية وشركة "نيوم" يوم الأحد مذكّرة تفاهم خاصة بمشروع نيوم ضمن الخطط المساهمة في تحقيق رؤية 2030 .

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن تلك الخطوة من شأنها تنمية القوى البشرية الوطنية وخلق آلاف الفرص الوظيفية لأبناء منطقة نيوم وتبوك ومن مبدأ التعاون والتنسيق والتكامل بين القطاعات وبما يحقق التنمية الشاملة ووفق تطلعات القيادة الحكيمة.

وسيتطلب مشروع نيوم في السنوات الخمس المقبلة آلاف الفرص المهنية في عدد من القطاعات، وستساهم الشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة نيوم في توفير التأهيل والتدريب والخبرة العملية اللازمين لسد هذا الاحتياج.

وبموجب هذه الشراكة سيتم تدريب وتأهيل نحو 6 آلاف متدرب من السعوديين وبخاصة من أبناء المنطقة ليحصلوا على وظائف مناسبة ضمن الفرص الكثيرة والمتعددة التي سيوفرها المشروع.

وسيتركز التدريب على المهارات الضرورية التي تتطلّبها القطاعات الأساسية مثل الطاقة والبناء والتشغيل والصيانة والضيافة والنقل واللوجستيات.

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وستضمن نيوم حصول المتخرّجين على فرص عمل لدى المقاولين والشركات التابعة لنيوم.

وذلك بشراكة استراتيجية مع المؤسسة للتأكد من جودة مخرجات البرنامج وملائمة المتخرجين للعمل في المشروع، وسيكون هناك فريق من نيوم متخصص بمتابعة البرنامج والإشراف على المتخرجين طيلة فترة التدريب.

يذكر أن إعلان الشراكة يعدّ الأحدث من سلسلة مشاريع ضمن استراتيجية نيوم للمسؤولية الاجتماعية والتي سوف تركز خلال 2020 على تطوير مهارات وكفاءات المجتمع المحلي، وإيجاد فرص العمل وتنمية وتأهيل أصحاب الحرف والمواهب وتعزيز روح المشاركة المجتمعية وعقد الشراكات مع المؤسسات غير الربحية، التي تهدف إلى تحقيق أثر مجتمعي إيجابي عميق بدأ من منطقة تبوك.

ومؤخرا، كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أن عدد الوظائف المتوقع توطينها في الشركات المحولة من النطاق الأصفر إلى الأحمر، ستة آلاف وظيفة لتعودهذه الشركات إلى النطاقات الآمنة.

والنطاقان الأصفر والأحمر، مخصصان للمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، وتعرف بالنطاقات غير الآمنة، ولا تقدم لهما كامل خدمات الوزارة، حيث تقتصر خدماتها على المنشآت التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر فأعلى وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل.

وأيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي مؤخراً، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكوميبالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.