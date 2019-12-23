شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها في أربعة أشهر مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة التاسعة في أحدى عشرة جلسة من الأدنى لها منذ 13 من آب/أغسطس، موضحة الأعلى لها منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ السادس من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير المستثمرين لإعلان الصين عن كونها ستخفض الرسوم الجمركية على بعض وارداتها في أعقاب التصريحات الإيجابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي حيال اتفاق المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصاديان في العالم.

في تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.52% لتتداول حالياً عند 17.32$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.23$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 17.22$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 97.67 مقارنة بالافتتاحية عند 97.68.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر.

كما تترقب الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.4% أو لنحو 730 ألف منزل مقابل تراجع 0.7% عند نحو 733 ألف منزل في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعلن الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة، أنها ستخفض الرسوم الجمركية على وارداتها لأكثر من 850 منتجاً اعتباراً مع الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، بما في ذلك بعض اللحوم بالإضافة إلى منتجات تكنولوجيا المعلومات اعتباراً مطلع تموز/يوليو القادم.

ويأتي ذلك عقب أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية بأنه أجرى "حديث جيد للغاية" مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، حول المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في منتصف هذا الشهر والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها مع مطلع العام المقبل، كما أعرب ترامب السبت الماضي أن البلدان سيوقعان "قريباً جداً" على الصفقة، ما يعزز تفاؤل حيال العلاقات التجارية بين واشنطون وبكين.