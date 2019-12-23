شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 13 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1080، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1081، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1073، بينما حقق الأعلى له عند 1.1086، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1079.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف من قبل ألمانيا عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 2.3% مقابل 3.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك وسط التطلع إلى الكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي تصريحات رئيس المجلس الأوروبي تشارلز مايكل والتي أعرب من خلالها تعليقاً على تصويت البرلمان البريطاني لصالح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد مسبقاً مع نهاية كانون الثاني/يناير القادم، بأن الاتحاد الأوروبي يؤكد على أهمية ضمان وجود مساحة للتفاوض في أي اتفاق حيال العلاقات المستقبلية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.

ويذكر أن وزير الاقتصاد الألماني بيتر إلتماير نوه أيضا الجمعة لكون الوضوح حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساعد بلاده على تجنب خطر الركود، مع تطرقه لكونه يتوقع تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي ازدادت مؤخراً في أعقاب فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمفوضية الأوروبية تعريفات جمركية على سلع بعضهم البعض وتهديد ترامب بفرض رسوم على السيارات الأوروبية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تراجعاً 1.0% إلى 730 ألف مقابل ارتفاع 0.7% عند 733 ألف في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، تطلع الأسواق لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.