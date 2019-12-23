شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يعيد الاختبار – تحليل - 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية ليعيد اختبار الدعم المكسور سابقاً والذي يتحول إلى مقاومة محورية الآن عند 0.9836، حيث يحافظ على ثباته دونه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 0.9712 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 0.9836 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9740 والمقاومة 0.9850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط