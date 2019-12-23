شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالارتفاع الهادئ، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل إيجابي الآن، ليدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.7015، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6670 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6860 والمقاومة 0.6970

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد