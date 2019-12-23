شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر الدعم – تحليل - 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي ليكسر مستوى 65.40 ويستقر دونه من جديد، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع للفترة القادمة، في طريقه لزيارة محتملة لدعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد تداولات سلبية اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 65.40 والثبات فوقه من جديد، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة تبدأ عند 63.75 وتمتد إلى 62.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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