شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ تصحيح هابط – تحليل - 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر النفط من الثبات طويلاً فوق مستوى 60.90، ليتداول بسلبية ويكسر هذا المستوى ويفتح الطريق أمام بدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي، مستهدفاً زيارة مستوى 59.00 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 57.60 كهدف رئيسي تالي.

من هنا، فإن الاتجاه الهابط سيكون مرجحاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق 60.90 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.35 والمقاومة 61.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط