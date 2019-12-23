شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتعافى – تحليل - 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً واضحاً لمستوى 17.10 واستقر فوقه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، ممهداً الطريق أمام اختبار مستوى 17.60 كهدف إيجابي أول.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يشترط الثبات فوق مستوى 16.96.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.10 والمقاومة 17.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد