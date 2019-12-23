شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر المقاومة – تحليل - 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب عند مقاومة القناة الهابطة، ولا يزال السعر دون مستوى 1489.00، مما يبقي على سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط قائماً حتى الآن، ويحتاج السعر للحصول على حافز سلبي يدعم فرص التوجه نحو هدفنا الأول الذي يتواجد عند 1447.00، مع الانتباه إلى أن اختراق 1489.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعدة من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1489.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط