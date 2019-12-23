شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر المقاومة – تحليل - 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب عند مقاومة القناة الهابطة، ولا يزال السعر دون مستوى 1489.00، مما يبقي على سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط قائماً حتى الآن، ويحتاج السعر للحصول على حافز سلبي يدعم فرص التوجه نحو هدفنا الأول الذي يتواجد عند 1447.00، مع الانتباه إلى أن اختراق 1489.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعدة من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1489.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يختبر المقاومة – تحليل - 23-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.