شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول التعافي – تحليل - 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي محاولة لاختراق مستوى 1.3155 لكنه يعود للاستقرار دونه، ونلاحظ أن هناك قناة هابطة جديدة تنظم الموجة الهابطة الأخيرة، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية الآن.

من هنا، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف 1.3015 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستويات 1.3155 – 1.3170.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3070 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط