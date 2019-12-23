شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الين بالتذبذب قرب مستوى 109.33 ويحافظ على ثباته فوقه، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد فعالة للفترة القادمة، حيث يحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 110.50 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 109.33 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.80 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد