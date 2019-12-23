شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يزحف نحو الأسفل – تحليل - 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ليتجه تدريجياً نحو هدفنا المنتظر عند 1.2920، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للارتفاع من 1.1958 إلى 1.3514، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي مستمر ليدعم التوقعات بالانخفاض.
لذلك، سيبقى الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3150 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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