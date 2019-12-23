شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار دون مستوى 1.1108، ليواجه السعر ضغط سلبي لحظي محتمل، لكننا نلاحظ أن السعر لا يزال ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الإجمالي الصاعد قائماً للفترة القادمة، ويقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارة تقاطع إيجابي الآن نتوقع أن تساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم كسر مستوى 1.1030 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.1108 مطلوب لتسهيل مهمة تحقيق الهدف الإيجابي الأول عند 1.1180.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1020 والمقاومة 1.1180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 23-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.