شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار دون مستوى 1.1108، ليواجه السعر ضغط سلبي لحظي محتمل، لكننا نلاحظ أن السعر لا يزال ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الإجمالي الصاعد قائماً للفترة القادمة، ويقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارة تقاطع إيجابي الآن نتوقع أن تساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم كسر مستوى 1.1030 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.1108 مطلوب لتسهيل مهمة تحقيق الهدف الإيجابي الأول عند 1.1180.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1020 والمقاومة 1.1180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد