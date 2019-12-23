اتحاد المستثمرين يجتمع مع محافظ البنك المركزى لبحث مبادرة دعم الصناعة

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وقال هلال لـ ”الخليج 365”، إن اتحاد المستثمرين سيقدم رؤيته حول هذه المبادرة والقطاعات التصنيعية المستفيدة منها، وكذلك رؤية الاتحاد للمنشآت الصناعية المتعثرة وأسباب التعثر، وذلك للوصول إلى أفضل تنفيذ لمبادرة إسقاط 31 مليار جنيه ديون عن المنشآت المتعثرة.
وأشار نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إلى أن هناك أسباب متفرقة لتعثر المصانع، منها ما يتعلق بعمليات إدارة هذه المنشآت، وأخرى تتعلق بالتمويل خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وتضاعف تكاليف الإنتاج، وأسباب أخرى متعلقة بعدم قدرة هذه المنشآت على الترويج لإنتاجها.
وأكد محرم هلال، أن المبادرات الأخيرة المتعلقة بالقطاع الصناعى، منها إسقاط ديون المتعثرين، وتخصيص 100 مليار جينه للأنشطة الصناعية، تعبر عن اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الصناعى، لافتا إلى أن الرئيس يدرك أهمية القطاع الصناعى لقدرته على تحريك معدلات النمو، وتوفير آلاف الوظائف واتاحة عملة صعبة للبلاد عبر التصدير.
وأوضح هلال، أن مساعدة المصانع المتعثرة للعودة للإنتاج مرة أخرى، أسهل من إنشاء مصانع أو وحدات جديدة، لأن المصنع المتعثر، هو كيان صناعى قائم لديه ماكينات ومبان وخطوط إنتاج وعماله، لذلك فهذا التوجه من الدولة يعبر عن اهتمام الحكومة بتوجيهات من الرئيس بملف الصناعة، لإعادته للريادة.
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