شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في ثلاثة أشهر متغاضية تراجع مؤشر الدولار لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 17 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم ووسط تسعير المستثمرين للتطورات التجارية بين واشنطون وبكين واتفاق المرحلة الأولى بين الطرفين.

وفي تمام الساعة 04:11 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير 0.30% لتتداول عند مستويات 60.23$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.41$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 60.44$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شباط/فبراير 0.33% لتتداول عند 65.93$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.15$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 66.14$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار 0.03% إلى مستويات 97.65 مقارنة بالافتتاحية عند 97.68، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 97.69.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر.

كما تترقب الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.4% أو لنحو 730 ألف منزل مقابل تراجع 0.7% عند نحو 733 ألف منزل في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي كشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن توقعاتها بارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بحلول كانون الثاني/يناير من النفط الصخري بنحو 30 ألف برميل يومياً إلى نحو 9,135 ألف برميل يومياً، وذلك وسط التوقعات بارتفاع مستويات إنتاج الحقول السبعة الرئيسية في أمريكا، وخفض الإدارة توقعاتها لأسعار النفط للعام المقبل 2020 إلى 60$ للبرميل من 64$ للبرميل للعام الجاري.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا في وقت سابق من الأسبوع الماضي أظهرت بيانات إدارة الجمارك العامة في الصين أن واردات أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، ارتفعت خلال تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11.13 مليون برميل يومياً مقابل 10.72 مليون برميل في تشرين الأول/أكتوبر، ومقارنة بنحو 9.61 مليون برميل يومياً في نفس الشهر من العام الماضي.

هذا وقد بلغ متوسط واردات الصين من النفط خلال الإحدى عشرة شهراً الأولى من هذا العام 10.09 مليون برميل يومياً وذلك بزيادة 10.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأوضحت بيانات الإدارة ارتفاع واردات الصين النفطية من المملكة العربية السعودية 76.3% إلى 1.98 مليون برميل يومياً في تشرين الأول/أكتوبر بسبب تزايد الطلب من مصاف جديدة في الصين، وجاء ذلك قبل أن نشهد البيانات التي أفادت بارتفاع صادرات المملكة من النفط خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى 7.06 مليون برميل يومياً من 6.67 مليون برميل يومياً في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعلن الصين أنها ستخفض الرسوم الجمركية على وارداتها لأكثر من 850 منتجاً اعتباراً مع الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، بما في ذلك بعض اللحوم بالإضافة إلى منتجات تكنولوجيا المعلومات اعتباراً مطلع تموز/يوليو القادم، ويأتي ذلك عقب أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية بأنه أجرى "حديث جيد للغاية" مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، ما يعزز تفاؤل حيال العلاقات التجارية بين واشنطون وبكين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي نوه الجمعة من خلال تغريده له لكون الصين بدأت عمليات شراء "كبيرة" للمنتجات الزراعية الأمريكية، مضيفاً أنه يتم الترتيب لتوقيع اتفاق رسمي حيال ما يطلق عليه المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في منتصف هذا الشهر والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها مع مطلع العام المقبل 2020، كما أعرب الرئيس الأمريكي السبت الماضي أن البلدان سيوقعان "قريباً جداً" على الصفقة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 18 منصات إلى إجمالي 685 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 20 من هذا الشهر، موضحة ثاني ارتفاع أسبوعي لها على التوالي عقب تراجعا للأسبوع السابع على التوالي مؤخراً، ويذكر أنها أوضحت الشهر الماضي تراجعها للشهر الثاني عشرة على التوالي.