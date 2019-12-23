شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير المستثمرين للتطورات التجارية بين واشنطون وبكين واتفاق المرحلة الأولى بين الطرفين.

في تمام الساعة 04:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.14% لتتداول عند 1,484.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,482.40$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع عند 1,480.90$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 97.64 مقارنة بالافتتاحية عند 97.68.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر.

Advertisements

كما تترقب الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.4% أو لنحو 730 ألف منزل مقابل تراجع 0.7% عند نحو 733 ألف منزل في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعلن الصين أنها ستخفض الرسوم الجمركية على وارداتها لأكثر من 850 منتجاً اعتباراً مع الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، بما في ذلك بعض اللحوم بالإضافة إلى منتجات تكنولوجيا المعلومات اعتباراً مطلع تموز/يوليو القادم، ويأتي ذلك عقب أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية بأنه أجرى "حديث جيد للغاية" مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، ما يعزز تفاؤل حيال العلاقات التجارية بين واشنطون وبكين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه الجمعة من خلال تغريده له لكون الصين بدأت عمليات شراء "كبيرة" للمنتجات الزراعية الأمريكية، مضيفاً أنه يتم الترتيب لتوقيع اتفاق رسمي حيال ما يطلق عليه المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في منتصف هذا الشهر والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها مع مطلع العام المقبل 2020، كما أعرب الرئيس الأمريكي السبت الماضي أن البلدان سيوقعان "قريباً جداً" على الصفقة.