شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب وراء ارتفاع خسائر "القلعة" 774 مليون جنيه خلال 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية، عن تحقيق صافى خسائر مجمعة عائدة لمساهمى الشركة قيمتها 774.43 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل صافى ربح مجمع عائد لمساهمى الشركة قيمته 198.31 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2018، بينما على أساس ربع سنوي، حققت القلعة خسارة قيمتها 395.30 مليون جنيه فى الربع الثالث 2019 مقابل ربح قيمته 123.01 مليون جنيه فى الربع الثالث 2018، وأرجعت شركة مباشر، ارتفاع الخسائر إلى 7 أسباب مرتبطة بخسائر العمليات المستمرة والإيرادات المجمعة، وهى:

1- تسجيل صافى خسارة من العمليات الغير مستمرة قيمتها 14.14 مليون جنيه فى الـ9 أشهر الأولى من 2019 مقابل صافى ربح من العمليات الغير مستمرة قيمته 1.085 مليار جنيه فى الـ9 أشهر الأولى من 2018.

2- تسجيل صافى خسارة من العمليات المستمرة قيمتها 887.09 مليون جنيه فى الـ9 أشهر الأولى من 2019 ، على الرغم من تراجع تلك الخسارة بنسبة 9% مقارنة بصافى الخسارة من العمليات المستمرة والتى بلغت 978.68 مليون جنيه فى الـ9 أشهر الأولى من 2018.

3- تسجيل مصروفات تشغيلية أخرى قيمتها 312.41 مليون جنيه فى الـ9 أشهر الأولى من 2019 مقابل إيرادات تشغيلية أخرى قيمتها 64.77 مليون جنيه فى الـ9 أشهر الأولى من 2018،، تلك المصروفات الأخرى اشتملت على مخصصات و صافى التغير فى الاستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة فى قائمة الدخل (الأرباح و الخسائر) و مصروفات إدارة.

4- نمو المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 10% لتسجل 1.233 مليار جنيه فى الـ9 أشهر الأولى من 2019 مقابل مصروفات قيمتها 1.117 مليار جنيه فى ال9 أشهر الأولى من 2018.

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5- نمو الإيرادات المجمعة (من العمليات المستمرة) بنسبة 16% مما أدى إلى نمو مجمل الربح بنسبة 4% على الرغم من تراجع هامش مجمل الربح من 16% فى ال9 أشهر الأولى من 2018 إلى 14% فى ال9 أشهر الأولى من 2019.

الشركة حققت إيرادات مجمعة قيمتها 11.125 مليار جنيه فى ال9 أشهر الأولى من 2019 مقابل إيرادات مجمعة قيمتها 9.618 مليار جنيه فى ال9 أشهر الأولى من 2018. الشركة حققت مجمل ربح قيمته 1.537 مليار جنيه مصرى فى ال9 أشهر الأولى من 2019 مقابل مجمل ربح قيمته 1.473 مليار جنيه مصرى فى ال9 أشهر الأولى من 2018.

6- تراجع صافى المصروفات التمويلية بنسبة 43% لتسجل 697.98 مليون جنيه فى ال9 أشهر الأولى من 2019 مقابل 1.216 مليار جنيه فى ال9 أشهر الأولى من 2018.

7- تسجيل حصة أرباح من الشركات الشقيقة (المسجلة بطريقة حقوق الملكية) قيمتها 10.32 مليون جنيه مصرى فى ال9 أشهر الأولى من 2019 مقابل حصة من الخسائر قيمتها 1.18 مليون جنيه مصرى فى ال9 أشهر الأولى من 2018.