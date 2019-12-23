شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية وتراجع مؤشرات الأسهم الاسترالية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الاثنين وسط تسعير المستثمرين للتطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واتفاق المرحلة الأولى بين الطرفين.

هذا وقد تابعنا أعلن الصين أنها ستخفض الرسوم الجمركية على وارداتها لأكثر من 850 منتجاً اعتباراً مع الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، بما في ذلك بعض اللحوم بالإضافة إلى منتجات تكنولوجيا المعلومات اعتباراً مطلع تموز/يوليو القادم، ويأتي ذلك عقب أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية بأنه أجرى "حديث جيد للغاية" مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، ما يعزز تفاؤل حيال العلاقات التجارية بين واشنطون وبكين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه الجمعة من خلال تغريده له لكون الصين بدأت عمليات شراء "كبيرة" للمنتجات الزراعية الأمريكية، مضيفاً أنه يتم الترتيب لتوقيع اتفاق رسمي حيال ما يطلق عليه المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في منتصف هذا الشهر والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها مع مطلع العام المقبل 2020، كما أعرب الرئيس الأمريكي السبت الماضي أن البلدان سيوقعان "قريباً جداً" على الصفقة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.11% ليخسر 1.84 نقطة ويصل إلى المستوى 1,731.23، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.19% ليربح 45.29 نقطة ويصل إلى المستوى 23,861.92.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تباين في الأداء خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.13% ليربح 5.28 نقطة ويصل إلى المستوى 4,022.53، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.01% ليخسر 0.44 نقطة ويصل إلى المستوى 3,004.50.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.14% ليربح 39.92 نقطة ويصل إلى المستوى 27,911.27، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.22% ليخسر 4.87 نقطة ويصل إلى المستوى 2,199.31.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.38% ليربح 44.08 نقطة ويصل إلى المستوى 11,526.37، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.25% ليخسر 17.12 نقطة ويصل إلى المستوى 6,799.20.