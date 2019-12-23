شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة الرابعة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 13 من كانون الأول/ديسمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 26 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي في أولى جلسات هذا الأسبوع وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 0.6908 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6896، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوعين عند 0.6911، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6892، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6900.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أوضحت استقرار وتيرة النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.2%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.3% مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 2.4%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر.

كما تترقب الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.4% أو لنحو 730 ألف منزل مقابل تراجع 0.7% عند نحو 733 ألف منزل في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.