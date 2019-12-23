شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم التصنيع (2060) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 4.31% بما يعادل 0.54 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، وتأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن مع ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 13.46 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات مستوى الدعم 12.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 13.78.