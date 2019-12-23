شكرا لقرائتكم خبر عن عناية يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم عناية (8311) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليقترب السهم من مهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 12.00، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 9.83% بما يعادل 1.06 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم بدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.00، ليمهد الطريق لنفسه لتحقيق المزيد من المكاسب بعدها، ليستهدف مستوى المقاومة 14.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.90 ومستوى المقاومة 13.00.