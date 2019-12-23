شكرا لقرائتكم خبر عن متلايف إيه آي جي يواصل قفزاته الصاعدة – تحليل صباحي – 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم متلايف إيه آي جي (8011) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.85% بما يعادل 0.38 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 19.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 26.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 24.00.
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