شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت الجوف (3091) في آخر جلساته، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.44% بما يعادل 0.13 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8.96، ليستهدف مستوى المقاومة 9.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.96 ومستوى المقاومة 9.30.