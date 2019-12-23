شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تبوك الزراعية (6040) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي هذا الارتفاع في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 9.06، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 11.08 إلى 7.05)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 0.05 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.06، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 9.54 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.06 ومستوى المقاومة 9.54.