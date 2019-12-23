شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كيمانول (2001) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.57% بما يعادل 0.20 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 7.79، ليستهدف مستوى المقاومة 8.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.79 ومستوى المقاومة 8.20.