شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يخترق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم صدق (2130) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليواصل صعوده التصحيحي على المدى القصير، وينجح باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.77% بما يعادل 0.14 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 7.90، ليستهدف مستوى المقاومة 8.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.90 ومستوى المقاومة 8.30.