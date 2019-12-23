شكرا لقرائتكم خبر عن معدنية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم معدنية (2220) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق، ومدعوماً بالمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 9.82% بما يعادل 1.40 نقطة، ويشهد السهم ارتفاع كبير في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.50، ليستهدف مستوى المقاومة 17.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 17.00.