الاقتصاد

نيفين جامع تستقبل رؤساء الهيئات والقطاعات بوزارة الصناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، اليوم عدد من رؤساء الهيئات والقطاعات المختلفة العاملة في الوزارة، عقب تولى "جامع" منصب وزير الصناعة وفق التعديل الوزاري المعلن أمس.

 

وينتظر الوزيرة الجديدة عدد من الملفات العالقة، التي تتطلب تدخل فورى منها الخلاف القائم بين المجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات بسبب كيفية مساندة المعارض الخارجية، وكذلك سداد متأخرات المصدرين وفق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات.

 

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وينتظر القطاع الصناعي تدخل الوزيرة نيفين جامع، فى تنفيذ مبادرة دعم القطاع الصناعي ب 100 مليار جنيه بفائدة متناقضة 10%، لدعم القطاعات الصناعية المختلفة، وكذلك حل مشكلة المصانع المتعثرة، والتي شهدت إسقاط 31 مليار جنيه كفوائد متراكمة على المصانع.

 

 

 

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