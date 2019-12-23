شكرا لقرائتكم خبر عن "مواد البناء ": تطالب وزيرة الصناعة بالنظر فى التراخيص ومعوقات النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن المجتمع الصناعي يرحب بنيفين جامع، وزيرة للصناعة والتجارة، لما لها من تاريخ عظيم وإنجازات كبيرة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعًا أن يكون هناك تعاون كبير بينها وبين الصناع.

وأكد الدسوقي، فى تصريحات له، أن الصناع سيطرحون عليها كل الرؤى الموجودة، متوقعًا حدوث طفرة مع تولى جامع وزارة الصناعة، مناشدًا الوزيرة بالنظر في العقبات التي تواجه أصحاب المصانع ويأتي على رأسها مشاكل الصناع مع هيئة التنمية الصناعية، وتوفير الأراضي، وإصدار التراخيص، متوقعًا منها دعم المعارض الخارجية، والاهتمام بالسوق الإفريقي في ظل توجه القيادات السياسية له.

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وكان مجلس النواب وافق بالأغلبية المطلقة، على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية، ويشمل 10 حقائب وزارية، بالإضافة إلى حقيبتين تولاهما الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.