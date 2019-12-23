"مواد البناء ": تطالب وزيرة الصناعة بالنظر فى التراخيص ومعوقات النشاط

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وأكد الدسوقي، فى تصريحات له، أن الصناع سيطرحون عليها كل الرؤى الموجودة، متوقعًا حدوث طفرة مع تولى جامع وزارة الصناعة، مناشدًا الوزيرة بالنظر في العقبات التي تواجه أصحاب المصانع ويأتي على رأسها مشاكل الصناع مع هيئة التنمية الصناعية، وتوفير الأراضي، وإصدار التراخيص، متوقعًا منها دعم المعارض الخارجية، والاهتمام بالسوق الإفريقي في ظل توجه القيادات السياسية له.
وكان مجلس النواب وافق بالأغلبية المطلقة، على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية، ويشمل 10 حقائب وزارية، بالإضافة إلى حقيبتين تولاهما الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
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