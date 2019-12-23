شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يجد بعض الضعف في مواصلة الارتفاع – تحليل صباحي – 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع جديد ولكنه جاء متواضعاً، بنسبة بلغت 0.11% بما يعادل 9.34 نقطة، ويأتي ارتفاع المؤشر في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 8163.06، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، وذلك طيلة استقراره أعلى مستوى 8163.06، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 8399.82 الذي يمثل نسبة 50% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8163.06 ومستوى المقاومة 8399.82.
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عدد أسهم الشركات الرابحة 141
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 48
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عدد أسهم الشركات الثابتة 6
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عدد أسهم الشركات المتداولة 195
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