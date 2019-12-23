شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزير الاتصالات يفتتح معمل مصر لـ"انترنت الأشياء" بالقرية الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح غدا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معمل مصر لـ"انترنت الأشياء" بمعهد تكنولوجيا المعلومات iti التابع للوزارة بالقرية الذكية وذلك بحضور قيادات الوزارة، ويتم افتتاح المعمل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى.

و يأتى إنشاء المعمل بهدف دعم تطوير حلول المدن الذكية من أجل تحسين جودة الحياة، استخدام وتطوير واختبار ودراسة وإجراء البحوث حول إنترنت الأشياء، والعمل كمنصة مفتوحة لتطوير تطبيقات عمودية مختلفة مخصصة أيضًا لمجالات أبحاث أخرى.

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ومن ناحية أخرى يشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تسليم شهادات تخرج دفعة من الشباب فى معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع للوزارة، وبحضور الدكتورة هبة صالح رئيس المعهد.

وقدم معهد تكنولوجيا المعلومات تدريب للدفعة 39 من برنامج التدريب الاحترافى الـ9 أشهر، وبرنامج التدريب المكثف داخل الجامعات ومراكز التدريب بالمحافظات، وأكاديميات الشركات الكبرى المتخصصة وبرنامج تدريب النشء الصغير (الأطفال) فى تخصصات أمن المعلومات والأنظمة المدمجة، وتدريب شباب من دولة الصومال الشقيقة فى إطار مبادرة تدريب الشباب الأفريقى