شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) يتلقى دعما في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى مرة أخرى ولثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 696 فلس، وفي ظل استمرار ارتفاع كمية التداول وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع إمكانية استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 740 فلس كمستوى اول ثم 800 فلس كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 670 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 690 بينما مستوى المقاومة هو 705 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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