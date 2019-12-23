شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 7.60 فلس امس الاحد، ملامسا الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 7 فلس كمستوى اول ثم 6 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8.50 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7.6 بينما مستوى المقاومة هو 7.7 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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