شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدار للتمويل و الاستثمار (MADAR) يصل لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري الثاني عند مستوى 90 فلس، والذي يشكل مستوى الدعم الحالي، وهو ما ساهم في دفع السهم لاعلى ليغلق عند مستوى 94.90 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ارتفاعا لمستويات قد تصل الى 104 فلس كمستوى اول ثم 117 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 90 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 92.0 بينما مستوى المقاومة هو 97.6 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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