شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 258 فلس، مصحوبا بارتفاع ملحوظ لكمية التداول، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما قد يدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 240 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 265 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 256.0 بينما مستوى المقاومة هو 261.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط