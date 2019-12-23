شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 258 فلس، مصحوبا بارتفاع ملحوظ لكمية التداول، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما قد يدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 240 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 265 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 256.0 بينما مستوى المقاومة هو 261.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الأهلي الكويتي (ABK) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 23-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.