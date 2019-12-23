شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يحقق مكاسب جيدة -تحليل صباحي- 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب جيدة خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 599 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى المقاومة 600 فلس، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 650 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 590 بينما مستوى المقاومة هو 604 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد