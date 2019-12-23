شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يقفز لاعلى -تحليل صباحي- 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لاعلى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 887 فلس، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 850 فلس، كما انهى السهم الجلسة اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 1000 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 850 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 870 بينما مستوى المقاومة هو 895 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة المباني (MABANEE) يقفز لاعلى -تحليل صباحي- 23-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.