شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يقفز لاعلى -تحليل صباحي- 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لاعلى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 887 فلس، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 850 فلس، كما انهى السهم الجلسة اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 1000 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 850 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 870 بينما مستوى المقاومة هو 895 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد