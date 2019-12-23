شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 33 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى28 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 36.50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 32.2 بينما مستوى المقاومة هو 33.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط