شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عقارات الكويت (KRE) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 104 فلس، وذلك بعدما اقترب من هدفه السعري المتوقع عند 110 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 96 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 110 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 102 بينما مستوى المقاومة هو 105 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط