شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 15.38 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 15.70 ريال، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو الذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 14.60 ريال في عملية جني أرباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15.60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.15 ريال وبين مستوى المقاومة هو 15.50 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط