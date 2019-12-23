شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة مع بداية تداولات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 3.51 ريال، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 3.45 ريال، كما نجح السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 3.60 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 3.45 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.49 وبين مستوى المقاومة هو 3.54 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد